Boeing: de nouvelles commandes pour l'hélicoptère Apache

(CercleFinance.com) - Boeing s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de New York après avoir remporté pour 1,9 milliard de dollars de commandes additionnelles pour son hélicoptère d'attaque Apache.



Dans un communiqué publié vendredi soir, le géant américain de l'aéronautique et de la défense indique qu'il a été retenu pour fournir 184 appareils AH-64E à l'Armée américaine ainsi qu'à des clients internationaux.



A elle seule, l'U.S. Army va recevoir 115 Apache reconditionnés, avec la possibilité d'acquérir 15 appareils supplémentaires, tandis que 54 unités sont destinées à des armées étrangères, dont l'Australie.



Ces contrats d'un montant cumulé de 1,9 milliard de dollars vont porter le carnet de commandes actuel de l'appareil à plus de 2,1 milliards de dollars et à plus de 3,8 milliards de dollars en tenant compte des éventuelles options.



En fin de matinée, l'action Boeing s'adjugeait 1,8% suite à cette annonce, contre un gain de 1,2% pour l'indice Dow Jones.





