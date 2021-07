Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : de nouveaux retards sur le programme 787 Cercle Finance • 13/07/2021 à 14:08









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mardi qu'il rencontrait de nouvelles difficultés concernant le programme 787, un modèle qui accumule les problèmes depuis son lancement commercial il y a dix ans. A la suite de discussions avec l'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA), l'avionneur va devoir procéder à de nouvelles inspections sur les appareils et apporter certaines modifications, notamment au niveau des fuselages. Le groupe de Chicago explique qu'il va devoir ajuster en conséquence son schéma de production 'pendant quelques semaines', ce qui signifie que la cadence de fabrication des 787 va devoir passer en-dessous du seuil des cinq appareils par mois. Au niveau des livraisons, Boeing dit désormais s'attendre à livrer cette année moins de la moitié des 787 qui figurent aujourd'hui dans son carnet d'inventaire. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe indique avoir livré 156 avions au total, dont seulement 14 787, contre 70 sur la même période de 2020 (dont 36 787).

