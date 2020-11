Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : contrats de services pour le F-15QA au Qatar Cercle Finance • 10/11/2020 à 15:32









(CercleFinance.com) - Boeing dévoile trois contrats de ventes militaires à l'étranger avec l'US Air Force pour des services de formation et de soutien au Moyen-Orient, contrats valorisés en tout à plus de 800 millions de dollars. Ces contrats s'inscrivent dans le cadre du programme F-15QA -version avancée de son avion de chasse F-15- auprès de la Qatar Emiri Air Force (QEAF), la livraison de 36 avions de ce type au Qatar devant commencer en 2021. Dans le cadre de ces contrats, le constructeur aéronautique et de défense va créer et opérer un centre de formation des équipages et de maintenance pour la QEAF sur la base aérienne d'Al Udeid, au Qatar, d'ici 2024.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +8.17%