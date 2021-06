Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : contrat pour des Chinook destinés à la RAF Cercle Finance • 23/06/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que l'US Special Operations Command lui a octroyé un contrat de ventes militaires à l'étranger de 599 millions de dollars approuvé par le Département d'Etat, pour livrer 14 hélicoptères Chinook à longue portée à la Royal Air Force (RAF) britannique. 'Le Chinook à longue portée offrira à la flotte de la RAF davantage de versatilité pour exécuter les missions de transport lourd intérieures et internationales que seul le Chinook peut faciliter', explique le constructeur aéronautique. La livraison de ces appareils, qui doit commencer en 2026, fera ainsi du Royaume Uni le premier opérateur international du Chinook Block II. Boeing a livré à l'armée de l'air britannique son premier Chinook il y a 40 ans.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.25%