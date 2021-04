Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : contrat logistique avec l'armée israélienne Cercle Finance • 20/04/2021 à 12:50









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat visant à fournir à l'armée de l'air israélienne (IAF) un large soutien logistique et technique à destination des modèles A et D de ses hélicoptères Apache AH-64. 'Cette offre de support sur mesure, associée aux décennies d'expérience de Boeing en matière de levage vertical, apporte à notre client israélien une expertise globale supérieure et renforce la capacité de sa flotte Apache à prendre en charge des missions clés', indique Indra Duivenvoorde, directeur des services Europe et Israël de Boeing. Boeing assure déjà le soutien de la flotte d'hélicoptères Apache de l'IAF depuis des décennies et fournit actuellement des nombreuses pièces et équipements d'assistance et de testaux Apache de l'armée. Israël fait partie des 16 pays partenaires des États-Unis exploitant l'Apache comme principal hélicoptère d'attaque.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -1.68%