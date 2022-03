Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: contrat de solution numérique avec Etihad Airways information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 12:49









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir été choisi pour fournir la solution numérique Jeppesen FliteDeck Advisor à la flotte de 787 Dreamliner d'Etihad Airways afin d'optimiser l'efficacité opérationnelle et de réduire la consommation de carburant des appareils.



Lors d'un essai sur plusieurs de ses 787 Dreamliners, la compagnie aérienne avait constaté que la solution numérique permettait des économies de carburant de croisière de 1,4%, économisant en moyenne 350 kilogrammes de carburant et 1 100 kilogrammes de CO2 par vol.



Jeppesen FliteDeck Advisor permet en effet aux pilotes d'effectuer de petits ajustements en temps réel de leur trajectoire, de leur altitude et de leur vitesse afin d'optimiser la consommation de carburant et de minimiser l'empreinte carbone de chaque vol.







