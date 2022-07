Boeing: contrat de gestion des stocks avec GAMECO en Chine information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 12:35

(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir signé un contrat avec Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering (GAMECO) portant sur un programme de gestion des stocks (IMM - Integrated Materials Management) de 5 ans.



Cet accord quinquennal permettra de soutenir les opérations de GAMECO afin d'optimiser les coûts d'achat et d'inventaire des matériaux et également d'améliorer les niveaux de service de production.



'Le programme de gestion des stocks de Boeing est basé sur des données et adapté aux besoins de GAMECO ', a déclaré Norbert Marx, directeur général de GAMECO. ' Ce programme garantira la disponibilité des pièces et du matériel de manière rapide et rentable tout en réduisant nos coûts de stockage', poursuit-il.



Pour rappel, GAMECO est une coentreprise entre China Southern Airlines Co. Ltd. et Hutchison Whampoa (China) Ltd. de Hong Kong, spécialisée dans la maintenance, la réparation et la révision d'aéronefs et de composants aéroportés.