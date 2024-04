Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: contrat de 559 M$ sur 5 ans avec l'US Air Force information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que l'US Air Force lui a attribué un contrat d'une valeur pouvant atteindre 559 millions de dollars sur cinq ans pour exploiter, entretenir et effectuer des tests au sein du centre d'essais de Little Mountain, à Hill Air Force Base, dans l'Utah.



L'avionneur indique que c site ultramoderne est conçu pour tester la fonctionnalité de la force de missiles balistiques intercontinentaux actuelle et future du pays, des programmes de modernisation nucléaire et d'autres capacités critiques de défense et de dissuasion dans les environnements les plus extrêmes.



Boeing exploite et entretient le site Little Mountain depuis un demi-siècle et s'intéresse notamment aux effets des rayonnements, aux effets électromagnétiques, aux chocs et vibrations, ainsi qu'à d'autres tests environnementaux.







