Boeing: contrat de 440 M$ auprès de l'US Space Force

(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir remporté un contrat de 439,6 millions de dollars pour la construction du 12e satellite de communications Wideband Global SATCOM (WGS) pour le Space Systems Command de l'US Space Force.



La constellation WGS offre des capacités de communication vitales de haute capacité, sécurisées et résilientes à l'armée américaine et à ses alliés.



Les faisceaux réactifs, orientables et de grande capacité du WGS offrent une connectivité assurée ainsi que des des communications anti-brouillage améliorées, assure Boeing.



'Le 12ème satellite WGS fournira des capacités essentielles à nos militaires avec plus de 1500 faisceaux orientables et façonnables individuellement dans la bande Ka, garantissant ainsi aux forces tactiques des communications résilientes', a déclaré Michelle Parker, vice-présidente de Space Mission Systems.





