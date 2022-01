Boeing: contrat de 348 M$ avec l'armée britannique information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 15:33

(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir signé un contrat de 348 M$ avec le ministère de la Défense (MOD) britannique afin d'assurer la formation des équipes ainsi que l'entretien et la maintenance de la nouvelle flotte de 50 hélicoptères Apache AH-64E de l'armée britannique.



En plus de permettre à l'armée de maintenir et développer ses capacités opérationnelles, ce contrat valable jusqu'à 2040 permettra la création et le maintien de centaines d'emploi aux Royaume-Uni.



Boeing précise enfin que la version 'E' de l'AH-64 est 'la plus avancée' et repose sur une architecture de systèmes ouverts, comprenant les derniers systèmes de communication, de navigation, de capteurs et d'armes.



14 des 50 hélicoptères ont déjà été livrés au Royaume-Uni, la livraison totale devant être achevée à l'horizon 2024.