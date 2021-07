Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : contrat de 321,6 M$ avec la RAF autour du Poseidon Cercle Finance • 08/07/2021 à 16:16









(CercleFinance.com) - Boeing annonce aujourd'hui avoir signé un accord avec le ministère britannique de la Défense de 321,6 M$ portant sur la fourniture de services de maintenance et de pièces de rechange mais aussi les réparations, la gestion des approvisionnements, des stocks et la formation des équipages de la flotte de Poseidon MRA1 de la Royal Air Force (RAF). 'Ce contrat avec Boeing Defence UK sécurise nos capacités critiques d'avions de chasse sous-marine tout en permettant la création locale d'une structure de formation et en générant plus de 150 emplois britanniques', a commenté le secrétaire à la Défense, Ben Wallace. La RAF a passé commande de neuf avions Poséidon dont cinq ont déjà été livrés tandis que la livraison des quatre autres est prévue avant la fin de l'année.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -0.57%