Boeing : contrat de 23 milliards auprès de l'US Air Force

(CercleFinance.com) - Boeing a remporté auprès de l'US Air Force un contrat d'un montant pouvant représenter jusqu'à 22,9 milliards de dollars pour la fourniture d'avions de chasse F-15EX, a annoncé lundi l'armée américaine. Le contrat prévoit la conception, le développement, la production et la certification du nouveau chasseur-bombardier, ainsi que la fourniture de pièces détachées, de matériels d'entraînement et d'assistance technique. La livraison du contrat est prévue d'ici à la fin 2023, ajoute le Pentagone, qui précise que l'appel d'offre a été octroyé dans le cadre d'une procédure 'de gré à gré' (sole source acquisition).

