Boeing: contrat de 2,56 Mds$ avec l'US Air Force

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé avoir remporté un contrat de 2,56 milliards de dollars auprès de l'US Air Force portant sur deux prototypes d'avions E-7A AEW&C Wedgetail.



Le contrat comprend le développement du cycle de vie, la formation et le soutien de la flotte E-7A de l'Air Force.



L'E-7A Wedgetail, qui a fait ses preuves au combat, fournit des capacités de suivi ciblé et de commandement et de contrôle de la gestion de la bataille aux forces conjointes pour un avantage ' premier à détecter, premier à engager '.



La plateforme E-7 AEW&C est actuellement en service dans la Royal Australian Air Force, la Republic of Korea Air Force (désignée E-737 Peace Eye) et la Turkish Air Force (désignée E-7T Peace Eagle).







