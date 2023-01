Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: contrat de 2.3 Mds$ pour 15 avions KC-46A information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 16:15









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que l'U.S. Air Force lui a attribué un contrat de 2,3 milliards de dollars pour le neuvième lot de production de 15 avions ravitailleurs KC-46A Pegasus.



À ce jour, 128 KC-46A Pegasus sont sous contrat avec l'US Air Force, dont 68 livrés et déployés opérationnellement dans le monde.



Le KC-46A Pegasus fournit du carburant ainsi que des données cruciales pour la flotte, ainsi que du fret, du personnel et du transport aéromédical pour une mobilité rapide de la force interarmées, une portée mondiale et un emploi de combat agile.





