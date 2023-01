Boeing: contrat de 12 Chinook avec l'armée égyptienne information fournie par Cercle Finance • 03/01/2023 à 17:00

(CercleFinance.com) - Boeing annonce que l'armée américaine lui a attribué un contrat portant sur la production de 12 nouveaux hélicoptères CH-47F Chinook pour l'armée de l'air égyptienne.



Cette vente militaire à l'étranger de 426 millions de dollars, permettra à l'Égypte de remplacer sa flotte d'avions CH-47D par le modèle F, plus moderne et disposant de capacités multi-missions avancées.



'L'avion de modèle F améliorera les capacités du Chinook égyptien et l'aidera à atteindre efficacement ses objectifs de transport lourd', a déclaré Ken Eland, vice-président et responsable du programme H-47.



'Boeing s'est engagé à soutenir la mission de modernisation de la défense des forces armées égyptiennes et à garantir la meilleure capacité pour la défense et la sécurité nationales de l'Égypte', a ajouté Vince Logsdon, vice-président, Boeing International Business Development.



L'équipe Chinook est dirigée par l'armée américaine, qui, avec 19 clients internationaux alliés, exploite collectivement une flotte de plus de 950 hélicoptères.