Boeing: contrat de 115 M$ avec l'US Army pour des Chinook

information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 15:51









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que le Commandement de l'aviation des opérations spéciales de l'armée américaine (USASOAC) lui a attribué un contrat de 115 millions de dollars pour produire deux hélicoptères MH-47G Block II Chinook supplémentaires et commencer l'achat avancé de futurs appareils.



Au total, 46 hélicoptères MH-47G Block II ont été commandés par l'armée.



'Que ce soit en opérant en pleine nuit ou sur un terrain difficile, le MH-47G Block II est un cheval de bataille éprouvé pour les opérations spéciales', met en avant Heather McBryan, vice-présidente des programmes de fret et directrice de programme pour Boeing Defense, Space & Security.







Valeurs associées BOEING CO 182,60 USD NYSE -4,20%