Boeing : contrat de 1,7Md d'USD avec l'US Air Force

(CercleFinance.com) - Boeing annonce que l'US Air Force lui a attribué un contrat de 1,7 milliard de dollars pour 12 avions ravitailleurs KC-46A. Avec ce sixième lot de production, Boeing est désormais sous contrat pour 79 KC-46A. Le premier d'entre eux à été livré à l'armée de l'air en janvier 2019. 42 autres ont suivi, livrés sur quatre bases différentes. Construit à Everett, dans l'État de Washington, le KC-46A est un ravitailleur multi-rôle conçu pour ravitailler les avions militaires mais aussi transporter des passagers, des marchandises ou des patients.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.81%