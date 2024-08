Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: contrat avec BAE Systems autour des F-15 et F-18 information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 12:57









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir été choisi par Boeing pour moderniser les calculateurs de commande de vol ' fly-by-wire ' des avions de combat F-15EX Eagle II et F/A-18E/F Super Hornet.



En tant que fabricant d'origine, BAE Systems va améliorer le matériel et les logiciels pour renforcer la puissance de traitement, la sécurité, et résoudre les problèmes d'obsolescence.



Cette mise à jour assurera la disponibilité opérationnelle future des avions et leur permettra d'intégrer de nouvelles fonctions.



La modernisation sera réalisée dans les installations de BAE Systems à Endicott, New York.







