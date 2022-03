Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: construit le nouveau satellite SATCOM information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 16:29









(CercleFinance.com) - Boeing construit le satellite Wideband Global SATCOM (WGS)-11+ à l'aide de techniques avancées pour offrir des capacités inégalées à une vitesse record.



' L'impression 3D, le prototypage rapide et le développement permettent une production à un rythme élevé tout en améliorant les performances du système ' indique le groupe.



'La capacité de Boeing à intégrer rapidement les dernières technologies commerciales dans notre infrastructure nous donne un avantage concurrentiel sur le champ de bataille.' a déclaré le colonel Matt Spencer, responsable du matériel de la division polaire du Space Systems Command.





Valeurs associées BOEING CO NYSE -5.11%