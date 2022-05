Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: connexion réussie du Starliner à l'ISS information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Boeing a indiqué, en fin de semaine dernière, que son vaisseau spatial CST-100 Starliner, lancé par une fusée Atlas V depuis Cap Canaveral, a effectué sa première connexion à la Station spatiale internationale (ISS).



En l'absence d'astronautes à bord, les systèmes autonomes et les contrôleurs au sol de Starliner à Houston ont guidé le vaisseau à travers une série de manoeuvres pour le rapprocher progressivement du laboratoire en orbite avant son accostage.



Pendant le temps d'amarrage du Starliner en orbite, l'équipage de l'ISS effectuera périodiquement des vérifications du système pendant que les contrôleurs au sol évalueront les données recueillies pendant son vol.





Valeurs associées BOEING CO NYSE -4.85%