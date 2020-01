Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing confronté à un nouveau problème de logiciel sur le 737 MAX Reuters • 17/01/2020 à 20:50









WASHINGTON, 17 janvier (Reuters) - Boeing BA.N a annoncé vendredi avoir découvert un nouveau problème de logiciel sur son 737 MAX, dont la remise en service pourrait ainsi être encore retardée. Ce problème a été découvert le week-end dernier lors d'un examen technique pratiqué dans l'Iowa sur la version mise à jour de l'appareil, interdit de vol dans le monde entier depuis mars 2019 à la suite de deux catastrophes aériennes en l'espace de cinq mois ayant fait au total 346 morts. "Nous effectuons les mises à jour nécessaires", a déclaré Boeing dans un communiqué. Ce nouveau problème de logiciel porte sur une fonction permettant de vérifier le bon fonctionnement de certains systèmes de surveillance, ont dit des responsables de l'avionneur américain. L'un de ces systèmes n'a pas été initialisé correctement, ont-ils ajouté. L'administration fédérale de l'aviation (FAA) n'a pas réagi dans l'immédiat. Boeing a entrepris d'interrompre ce mois-ci la production du 737 MAX, son appareil le plus vendu, en attendant une autorisation de remise en service. Les autorités attendent de savoir comment le constructeur va régler ce nouveau problème. Un responsable américain informé du sujet a déclaré vendredi que la FAA ne devrait pas approuver avant le mois de mars la reprise d'exploitation du 737 MAX et qu'elle pourrait même attendre jusqu'en avril. (David Shepardson version française Bertrand Boucey)

