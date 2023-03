Boeing: confiant sur l'avenir du financement des avions information fournie par Cercle Finance • 15/03/2023 à 16:25

(CercleFinance.com) - Boeing a publié aujourd'hui les perspectives du marché du financement des avions commerciaux (CAFMO) pour 2023, qui montrent une nouvelle année de reprise et une demande accrue des financiers et des investisseurs aéronautiques.



' Avec l'augmentation de la production et des livraisons et la réouverture de certains marchés régionaux, nous prévoyons que les besoins de financement des avions atteindront des niveaux proches de ceux d'avant la pandémie en 2023 ', a déclaré Rich Hammond, vice-président du financement client chez Boeing.



Le CAFMO 2023 est l'examen annuel de Boeing des tendances de financement des avions et évalue la dynamique du marché à court terme et les sources de financement pour les livraisons de nouveaux avions commerciaux.



Selon le CAFMO, le financement en espèces continuera de jouer un rôle important dans le financement des livraisons et le recours aux marchés des capitaux, à la dette bancaire et au crédit à l'exportation devrait se développer. Le trafic continuera à prendre de l'ampleur à mesure que les restrictions diminueront, pour revenir aux niveaux d'avant la pandémie d'ici 2023 à 2024.