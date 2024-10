Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: compte lever près de 20 milliards de dollars information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Boeing annonce le prix de ses offres publiques de 112,5 millions d'actions ordinaires à 143 $ par action et d'actions dépositaires représentant 5 milliards de dollars d'actions préférentielles convertibles à 6 %.



Ces offres devraient générer des produits nets de 15,81 milliards de dollars pour les actions ordinaires et 4,91 milliards de dollars pour les actions dépositaires. Ces fonds seront utilisés pour des besoins généraux de l'entreprise, incluant remboursement de dettes et investissements.



Les actions préférentielles seront convertibles en actions ordinaires au plus tard le 15 octobre 2027, avec un dividende annuel de 6 %.



Boeing a demandé la cotation des actions dépositaires sous le symbole 'BA-PRA' sur la Bourse de New York.





Valeurs associées BOEING CO 150,71 USD NYSE -2,75%