Boeing commence à travailler sur le remplacement du 737 MAX, selon le WSJ

Boeing &BA.N& en est aux premiers stades de développement d'un nouvel avion monocouloir qui remplacerait à terme le 737 MAX, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Au début de l'année, le directeur général Kelly Ortberg a rencontré des représentants de Rolls-Royce Holdings &RR.L& au Royaume-Uni pour discuter d'un nouveau moteur pour l'avion, selon le rapport du WSJ.

L'avionneur américain a également conçu le poste de pilotage d'un nouvel avion à fuselage étroit, selon le rapport, qui ajoute que le développement en est encore à la phase de planification initiale et que les décisions finales n'ont pas encore été prises.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement ce rapport. Boeing et Rolls-Royce n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le 737 MAX est entré en service en 2017, mais le modèle a été cloué au sol dans le monde entier en 2019 à la suite de deux accidents mortels.