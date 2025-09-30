 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 896,43
-0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Boeing commence à travailler sur le remplacement du 737 MAX, selon le WSJ
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 03:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du rapport et du contexte à partir du paragraphe 2)

Boeing &BA.N& en est aux premiers stades de développement d'un nouvel avion monocouloir qui remplacerait à terme le 737 MAX, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Au début de l'année, le directeur général Kelly Ortberg a rencontré des représentants de Rolls-Royce Holdings &RR.L& au Royaume-Uni pour discuter d'un nouveau moteur pour l'avion, selon le rapport du WSJ.

L'avionneur américain a également conçu le poste de pilotage d'un nouvel avion à fuselage étroit, selon le rapport, qui ajoute que le développement en est encore à la phase de planification initiale et que les décisions finales n'ont pas encore été prises.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement ce rapport. Boeing et Rolls-Royce n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le 737 MAX est entré en service en 2017, mais le modèle a été cloué au sol dans le monde entier en 2019 à la suite de deux accidents mortels.

Valeurs associées

BOEING CO
217,060 USD NYSE -1,89%
ROLLS-ROYCE HLDG
1 168,500 GBX LSE -1,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank