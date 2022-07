Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boeing: commande signée avec la compagnie japonaise ANA information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 13:43

(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon aéronautique international de Farnborough, Boeing annonce avoir signé avec All Nippon Airways (ANA) une commande de 20 avions 737-8, avec 10 options en plus de la sélection par la compagnie du nouveau 777-8 Freighter.



'ANA est le premier client du 737 MAX au Japon et le premier transporteur aérien en Asie à choisir le 777-8 Freighter', souligne l'avionneur, ajoutant que cette commande n'a pas été identifiée auparavant sur son site Web de commandes et livraisons.



Le 737-8 permettra à ANA d'optimiser sa flotte dans l'ensemble de ses opérations tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de carbone de 20% et le bruit de 50% par rapport aux avions qu'il remplace.