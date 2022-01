Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: commande par China Airlines de quatre 777F information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 15:35









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que la compagnie aérienne taïwanaise China Airlines lui a commandé quatre 777 Freighters. D'une valeur de 1,4 milliard de dollars au prix catalogue, la commande permettra à la compagnie de saisir de nouvelles opportunités de marché.



Ce cargo bimoteur dispose d'une autonomie de 9.200 km avec une charge utile maximale de 102 tonnes, tout en contribuant à une réduction de 17% de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par tonne par rapport aux avions de la génération précédente.



'De plus, le 777F permettra à China Airlines de faire moins d'escales sur les liaisons long-courriers, réduisant encore les frais d'atterrissage associés et entraînant le coût de voyage le plus bas de tous les gros cargos', ajoute le constructeur aéronautique.





