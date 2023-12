Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: commande majeure de la part de Lufthansa information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 13:40









(CercleFinance.com) - Boeing et Lufthansa annoncent une commande historique portant sur un maximum de 100 avions 737 MAX, un engagement qui comprend une commande ferme de 40 appareils 737-8 assortie de 60 options.



Cette commande permettra au transporteur aérien allemand de réintégrer la famille 737 à sa flotte, Lufthansa ayant retiré son dernier 737 en 2016 alors qu'il lançait son programme de modernisation à l'échelle du groupe.



Le 737 MAX s'inscrit dans le cadre de la croissance et de la diversification de sa flotte court et moyen-courrier de Lufthansa et soutiendra son objectif de devenir neutre en carbone d'ici 2050 avec de nouveaux avions à haut rendement énergétique.





