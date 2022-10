Boeing: commande finalisée avec Cargolux information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 15:28

(CercleFinance.com) - Boeing et Cargolux annoncent avoir finalisé une commande de 10 appareils 777-8 Freighters avec des options pour six avions supplémentaires, commande qui était auparavant répertoriée comme non identifiée sur le site Web de l'avionneur.



La sélection du plus récent avion-cargo de Boeing a été précédemment annoncée lors du Farnborough International Airshow de cette année en tant que choix préféré de Cargolux en remplacement de sa flotte de 747-400 Freighter.



Lancé en janvier dernier, le 777-8 Freighter a des capacités de charge utile et d'autonomie presque identiques à celles du 747-400 Freighter tout en offrant une efficacité énergétique et des émissions 30% et des coûts d'exploitation par tonne 25% meilleurs.