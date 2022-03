Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: commande de six avions-cargos par DHL Express information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 14:31









(CercleFinance.com) - DHL Express a annoncé mardi soir avoir passé auprès de Boeing une commande pour six avions 777 Freighters supplémentaires, portant à 28 le nombre d'avions-cargos 777 commandés depuis sa première commande directe en 2018.



'Le Boeing 777 Freighter est l'avion le plus économe en carburant de sa catégorie. Il reliera les hubs mondiaux de DHL à Cincinnati, Leipzig et Hong Kong, et desservira d'autres marchés clés', explique la filiale de Deutsche Post-DHL.



'Le nouvel avion contribuera de manière significative à notre aspiration à réduire nos émissions de gaz à effet de serre à moins de 29 millions de tonnes d'ici 2030', poursuit DHL Express, qui a déjà pris livraison de 15 avions 777 Freighters à ce jour.





