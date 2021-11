Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : commande de quatre avions par la Tanzanie information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Boeing fait part d'une commande de la Tanzanie pour un 787-8 Dreamliner, un 767-300 Freighter et deux jets 737 MAX au salon aéronautique de Dubaï 2021, appareils qui seront exploités par la compagnie nationale Air Tanzania. Ils permettront d'accroitre la desserte du pays à de nouveaux marchés en Afrique, en Asie et en Europe. La commande, évaluée à plus de 726 millions de dollars au prix catalogue, était précédemment non identifiée sur le site Internet de Boeing. Selon le constructeur aéronautique, d'ici 2040, les compagnies aériennes africaines auront besoin de 1.030 nouveaux avions d'une valeur de 160 milliards de dollars et de services après-vente d'une valeur de 235 milliards.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +5.42%