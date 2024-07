Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: commande de cinq avions-cargos par Emirates information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - Boeing annonce une commande de cinq 777 Freighter supplémentaires de la part d'Emirates SkyCargo pour répondre à la demande croissante en fret, portant le carnet de commandes d'Emirates à 245 gros-porteurs Boeing, dont 10 avions 777 Freighter.



L'investissement d'Emirates dans le 777 Freighter augmentera la capacité de fret du pont principal de 30% d'ici 2026. Au total, la flotte d'avions-cargos de la compagnie aérienne émiratie passera à 17 appareils.



L'autonomie et la capacité de charge utile du 777 Freighter permettent aux opérateurs d'offrir davantage de vols sans escale long-courriers pour relier des marchés tels que le Moyen-Orient aux États-Unis et à l'Europe.





Valeurs associées BOEING CO 179,17 USD NYSE -1,76%