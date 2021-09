Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : commande de cinq avions 737-8 par Griffin information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 09:10









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé cette nuit l'achat par le groupe de location d'avions commerciaux Griffin Global Asset Management, de cinq nouveaux biréacteurs 737-8, première commande directe de Griffin auprès du constructeur aéronautique américain. La famille 737 MAX réduit la consommation de carburant et les émissions de carbone d'au moins 14% par rapport aux avions remplacés. Le 737-8 peut accueillir jusqu'à 189 passagers et parcourir 3.550 milles nautiques, soit environ 600 de plus que son prédécesseur.

