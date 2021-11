Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : commande de 72 avions par Akasa Air information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 13:44









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que la nouvelle compagnie indienne Akasa Air lui a commandé 72 avions 737 MAX pour constituer sa flotte, une commande d'une valeur de près de neuf milliards de dollars au prix catalogue, pour servir un marché indien en croissance rapide. Cette commande signée à l'occasion du salon de Dubaï comprend deux variantes de la famille 737 MAX, le 737-8 et le 737-8-200 de grande capacité. 'Le 737 MAX garantira à Akasa Air un avantage concurrentiel sur son marché domestique dynamique', affirme Boeing.

Valeurs associées BOEING CO NYSE 0.00%