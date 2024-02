Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: commande de 45 avions 787 par Thai Airways information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Boeing fait part d'une commande de Thai Airways pour 45 avions 787 Dreamliners alors que la compagnie aérienne thaïlandaise cherche à moderniser et à développer sa flotte de gros-porteurs et son réseau international.



Thai Airways a choisi le 787-9 pour soutenir sa stratégie à long terme visant à renouveler et à étendre sa flotte avec des jets plus efficaces, ainsi qu'à ouvrir de nouvelles routes pour répondre à la forte demande de voyages aériens en Asie du Sud-Est.



Afin d'atteindre les objectifs de neutralité carbone de la compagnie et de la Thaïlande d'ici 2050, ces appareils seront équipés de moteurs GEnx. La commande, qui a été finalisée en décembre 2023, a été répertoriée comme non identifiée sur le site de Boeing.





