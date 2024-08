Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: commande de 31 avions 737 MAX par El Al information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Boeing fait part de la finalisation d'une commande de la part d'El Al Israel Airlines, portant sur un maximum de 31 avions 737 MAX, soutenant ainsi les plans de la compagnie aérienne israélienne pour moderniser et développer sa flotte de monocouloirs.



'En particulier, le 737 MAX réduira la consommation de carburant et les émissions de 20% par rapport aux avions qu'il remplace et aura une empreinte sonore réduite de 50%', met en avant le constructeur aéronautique.



Cette commande d'avions, la plus importante en 76 ans d'histoire d'El Al, fait suite à l'achat plus tôt cette année de trois avions 787-9 supplémentaires avec des options pour six autres. Le transporteur prendra livraison d'un 787-9 cette année.





Valeurs associées BOEING CO 168,44 USD NYSE -0,19%