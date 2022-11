Boeing: commande d'avions-cargos par Silk Way West Airlines information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 15:45

(CercleFinance.com) - Boeing et le transporteur de fret azerbaïdjanais Silk Way West Airlines annoncent avoir finalisé une commande de deux avions-cargos 777-8 Freighters, avec des options pour deux avions supplémentaires, à l'occasion d'une cérémonie au Seattle Delivery Center de Boeing.



Silk Way West Airlines, qui dessert 40 destinations à travers le monde, devient ainsi le premier client de la région Eurasie à commander le cargo bimoteur 'le plus récent, le plus performant et le plus économe en carburant du secteur', selon l'avionneur.



La commande était auparavant répertoriée comme non identifiée sur le site Web des commandes et livraisons. Boeing a lancé le nouveau 777-8 Freighter en janvier 2022 et a enregistré jusqu'à présent plus de 50 commandes pour le modèle.