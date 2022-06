Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: commande confirmée pour des Chinook en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 16:00









(CercleFinance.com) - Boeing a confirmé mercredi avoir remporté un contrat avec l'Allemagne pour la fabrication et la livraison d'hélicoptères de transport lourds CH-47F Chinook.



Le volume et le montant de la commande n'ont pas été dévoilés, mais l'avionneur américain indique qu'il compte impliquer des partenaires tels qu'Airbus Helicopters, Honeywell, Lufthansa et Rolls-Royce dans le cadre du projet.



Dans un communiqué, Boeing ajoute s'engager à assurer la meilleure disponibilité opérationnelle à l'armée de l'air allemande avec ses appareils durant les décennies à venir.





