Boeing: collabore avec Shield AI sur l'IA

(CercleFinance.com) - Boeing et Shield AI ont signé un protocole d'accord portant sur une collaboration stratégique dans les domaines de l'autonomie et de l'intelligence artificielle pour les programmes de défense actuels et futurs. L'accord sera géré par Boeing Phantom Works.



Shield AI a notamment créé Hivemind, un pilote d'intelligence artificielle qui a piloté une variété d'avions.



' Nous sommes ravis d'élargir notre champ d'action pour co-développer, produire et commercialiser le meilleur pilote d'IA au monde pour les grands avions ', déclare Brandon Tseng, président et cofondateur de Shield AI.



' Cet accord nous permettra d'accélérer notre capacité à fournir ces capacités au combattant ', ajoute Steve Nordlund, directeur général de l'organisation Air Dominance de Boeing.





