Boeing : collaboration renforcée avec Etihad Airways information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir décidé d'étendre sa collaboration avec Etihad Airways vers des objectifs environnementaux, par la signature d'un nouveau protocole d'accord visant à développer des opérations de vol durables sur le réseau mondial d'Etihad. Centré sur les 787 Dreamliner, le nouvel accord se concentrera sur l'amélioration de l'efficacité de la navigation et des opérations aériennes, des technologies de cellule et des pratiques durables pour réduire la consommation de carburant et les émissions d'Etihad. L'accord comprend également une collaboration pour développer des outils pour la planification des vols, les procédures d'arrivée et de départ, l'optimisation des vols en route et la réduction du bruit.

