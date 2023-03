Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: cinq millions d'heures de vol pour l'Apache information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 15:57









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que les hélicoptères d'attaque AH-64 Apache de l'armée américaine ont officiellement atteint cinq millions d'heures de vol, équivalent à des vols sans escale pendant plus de 208.333 jours ou 570 ans et neuf mois.



'De plus, 1,3 million de ces cinq millions d'heures de vol ont été accomplies pendant le combat', souligne le constructeur aéronautique, pour qui 'l'Apache continue de prouver sa fiabilité et sa polyvalence auprès de clients du monde entier'.



Construit sur son site de Mesa, en Arizona, l'AH-64 équipe 19 forces de défense dans le monde. En septembre dernier, la Pologne a choisi l'AH-64E pour la nouvelle flotte d'hélicoptères d'attaque de ses forces armées.





