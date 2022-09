Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: choisit Spirit AeroSystems pour ses stabilisateurs information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 17:47









(CercleFinance.com) - Spirit AeroSystems annonce l'attribution d'un contrat par The Boeing Company pour la fourniture de stabilisateurs horizontaux pour les Stratotankers KC-135R de l'US Air Force.



Le contrat porte sur un premier lot de 34 kits de stabilisateurs horizontaux.



Spirit contribuera à prolonger la durée de vie du KC-135R jusqu'en 2040 au moins, en utilisant ses capacités d'assemblage avancées. Les nouveaux stabilisateurs horizontaux seront produits dans les installations de Spirit à Tulsa, Okla.



' Prolonger la vie du KC-135 pour soutenir les besoins de ravitaillement en vol de l'armée de l'air est une utilisation parfaite des capacités de Spirit ', a déclaré Eric Hein, vice-président de Spirit.



Spirit aide également Boeing à prolonger la vie du B-52 Stratofortress en fournissant des pylônes de moteur et des nacelles pour la phase initiale du programme de remplacement des moteurs commerciaux du B-52. Spirit contribuera à prolonger la vie du B-52 Stratofortress jusqu'en 2050 au moins.





