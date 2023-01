Boeing: choisi par la NASA pour l'essai d'avions 'TTBW' information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 17:59

(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir été sélectionné par la NASA pour diriger le développement et les essais en vol d'un avion de démonstration à grande échelle Transonic Truss-Braced Wing (TTBW), soit un type d'appareil disposant d'ailes renforcées de grandes dimensions.



Les technologies démontrées et testées dans le cadre du programme Sustainable Flight Demonstrator (SFD) éclaireront les conceptions futures et pourraient conduire à des gains d'aérodynamique et d'efficacité énergétique révolutionnaires, assure l'avionneur.



Les parties estiment que combiné aux progrès attendus dans les systèmes de propulsion, les matériaux et l'architecture des systèmes, un avion monocouloir avec une configuration TTBW pourrait réduire la consommation de carburant et les émissions jusqu'à 30 % par rapport aux avions monocouloirs les plus efficaces actuellement.



'Le programme SFD a le potentiel d'apporter une contribution majeure à un avenir durable', a déclaré Greg Hyslop, ingénieur en chef de Boeing et vice-président exécutif de l'ingénierie, des tests et de la technologie. 'Cela représente une opportunité de concevoir, construire et piloter un avion expérimental à grande échelle, tout en résolvant de nouveaux problèmes techniques.'