Boeing: China Airlines a finalisé une commande de 787-9

(CercleFinance.com) - Boeing et China Airlines ont finalisé aujourd'hui une commande de huit 787-9 Dreamliners au salon du Bourget 2023.



Cette commande ferme fait suite à la toute première commande de la compagnie aérienne pour 16 787-9 annoncée l'année dernière.



China Airlines devient également le plus récent client du 787-10 en convertissant six 787-9 en 787-10, pour ajouter de la flexibilité et de la capacité sur son réseau régional.



' Le 787 permet à China Airlines de réduire sa consommation de carburant et ses émissions de 20 %, ce qui aidera la compagnie aérienne à atteindre ses objectifs de développement durable ' indique le groupe.





