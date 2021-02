Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : changements au sein du conseil d'administration Cercle Finance • 18/02/2021 à 12:48









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé que Arthur D. Collins Jr et Susan C. Schwab, tous deux membres du conseil d'administration, quitteront leurs fonctions à l'expiration de leur mandat et ne se représenteront pas lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. En outre, Boeing annonce plusieurs nominations qui entreront en vigueur après l'élection des administrateurs organisée à l'occasion de l'assemblée annuelle des actionnaires, le 20 avril. Akhil Johri a été nommé président du comité d'audit, Lynn Good a été nommée présidente du comité de rémunération, Robert Bradway a été nommé président du comité des finances, Ronald Williams a été nommé président du comité de gouvernance, d'organisation et de nomination. John Richardson continuera de présider le Comité des programmes spéciaux tandis que l'amiral Edmund Giambastiani Jr. continuera de présider le Comité de la sécurité aérospatiale

