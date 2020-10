Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : bénéfices en chute libre au 3e trimestre Cercle Finance • 28/10/2020 à 13:05









(CercleFinance.com) - Boeing a enregistré un CA de 14,14 milliards de dollars au 3e trimestre, en recul de 29% par rapport au 3e trimestre 2019. Dans le même temps, le groupe enregistre une perte nette (GAAP) de 466 millions de dollars (contre 1,16 milliard de bénéfices un an plus tôt). La perte atteint 754 millions de dollars en non-GAAP (895 millions de bénéfices un an plus tôt). Le BPA se chiffre ainsi à -0.79 dollars en GAAP et -1,39 en non-GAAP, ce qui reste tout de même mieux que le consensus. Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA (42,85 milliards de dollars) recule de 27% par rapport à la même période l'an passé. Les résultats financiers continuent donc d'être considérablement impactés par la COVID-19 et le maintien au sol du 737 MAX ' Nous nous alignons sur cette nouvelle réalité en gérant étroitement nos liquidités et en transformant notre entreprise pour qu'elle soit plus nette, plus résiliente et plus durable à long terme ', assure le p.d.-g. Dave Calhoun.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -3.46%