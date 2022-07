Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boeing: BBAM commande neuf autres 737-800BCF information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 16:55

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé que BBAM va étend sa flotte de 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF) avec une commande ferme de neuf autres 737-800BCF. L'accord porte les commandes de 737-800BCF de BBAM à 40.



'Nous continuons à prolonger la durée de vie des 737-800 de notre flotte et à répondre à la forte demande de nos clients en développant encore notre carnet de commandes de 737-800BCF', a déclaré John Lynch, vice-président principal, responsable des programmes de fret chez BBAM.



' Le 737-800BCF est le leader du marché des cargos standard avec plus de 250 commandes et engagements de plus de 20 clients à ce jour, et plus de 90 livraisons ' indique le groupe.