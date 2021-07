Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : BBAM commande 12 appareils 737-800 en version cargo Cercle Finance • 12/07/2021 à 17:43









(CercleFinance.com) - Boeing annonce aujourd'hui que le loueur d'avions BBAM Limited Partnership (BBAM) a l'intention d'agrandir sa flotte de Boeing 737-800 BCF (Boeing Converted Freighter), soit un 737-800 ayant été converti pour le transport de fret, et passe commande de 12 appareils supplémentaires. BBAM porte ainsi à 31 son total de commandes de 737-800 BCF, le marché des avions cargos étant actuellement porté par la croissance du commerce électronique et du fret express. BBAM sera par ailleurs le premier client de Boeing à faire convertir un 737-800 BCF chez Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales (COOPESA), un fournisseur de maintenance, de réparation et de révision (MRO) basé au Costa Rica. Boeing indique avoir enregistré plus de 200 commandes de 737-800 BCF en provenance de 16 clients différents.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -0.32%