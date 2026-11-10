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Boeing : baisse des livraisons mensuelles mais pic inédit de commandes depuis 1997
information fournie par AOF 10/11/2026 à 17:30

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(Zonebourse.com) - Le constructeur aéronautique américain a livré 49 appareils en octobre, contre 57 en septembre et 53 un an plus tôt. Ses commandes nettes ont toutefois atteint leur plus haut niveau pour un mois d'octobre depuis 1997. Pour l'instant, le titre réagit peu à New York, affichant un repli limité de l'ordre de 0,3%, preuve que cette dynamique était déjà bien intégrée dans les cours.

Boeing rapporte avoir enregistré 165 commandes en octobre, sans aucune annulation, dont 140 Boeing 737 MAX destinés à la société de leasing Avolon. Les livraisons du mois comprennent notamment 32 appareils 737 MAX, contre 43 en septembre, ainsi que 11 Boeing 787 Dreamliner.

Sur les dix premiers mois de l'année, le groupe a livré un total de 524 appareils, en hausse d'environ 6% par rapport aux 493 appareils de la même période en 2025. Il reste néanmoins derrière Airbus, qui totalise 621 livraisons sur la même période.

Boeing prévoit de porter sa production de 737 à 47 appareils par mois début 2027, avant de passer à 52 unités par mois au second semestre, malgré des contraintes persistantes sur la fabrication des ailes. Cette montée en cadence a été repoussée d'un semestre et s'inscrit dans un contexte de réduction des effectifs.

L'avionneur a en effet annoncé hier une réduction de 5% de ses effectifs dédiés aux avions commerciaux, "par le biais de licenciements et de départs naturels ; les notifications débuteront en décembre", rappelait ce matin Chloé Lemarie, analyste en charge du dossier chez Jefferies.

Par ailleurs, le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a fait savoir que le groupe n'atteindrait pas son objectif d'environ 500 livraisons de 737 cette année.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/11/2026 à 17:30:00.

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