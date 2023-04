Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: Azerbaïdjan Airlines commande huit 787-8Dreamliners information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que Azerbaïdjan Airlines lui a passé commande de huit 787-8 Dreamliners afin de soutenir la croissance de sa flotte long-courrier.



Selon Jahangir Asgarov, président d'Azerbaïdjan Airlines, la signature de ce contrat avec l'avionneur états-unien constitue une étape importante dans la modernisation de la flotte. Le contrat devrait d'ailleurs permettre à la compagnie d'ouvrir de manière rentable de nouvelles routes depuis l'Azerbaïdjan et d'augmenter la capacité du tourisme à destination de l'Azerbaïdjan



Boeing précise que construit avec des matériaux composites légers et propulsé par des moteurs avancés, le 787 Dreamliner peut transporter jusqu'à 20 % de passagers en plus tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de 25 % par rapport aux avions qu'il remplace.







Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.48%