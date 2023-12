Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: Avolon compte acheter quarante 737-8 supplémentaires information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 14:50









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que Avolon, une société de location d'avions basée en Irlande, a l'intention d'acheter 40 appareils 737-8 supplémentaires afin de porter sa flotte totale de 737 MAX à plus de 110appareils.



Pour rappel, Avolon avait déjà commandé 40 unités de 737-8 en juin.



La nouvelle commande reste néanmoins soumise à l'approbation de Bohai Leasing, le principal actionnaire d'Avolon.



'La commande d'aujourd'hui reflète notre optimisme continu quant aux perspectives du secteur de l'aviation et renforce notre capacité à répondre aux besoins des clients dans les créneaux de livraison jusqu'en 2030', a déclaré Andy Cronin, directeur d'Avolon.







